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Левый берег Киева остался без света и воды: когда восстановят

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Левый берег Киева остался без света и воды: когда восстановят

Фото: pixabay.com

О перебоях сообщают в Дарницком районе.

Вечером 19 октября левый берег Киева частично остался без света и воды. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в КГГА.

Перебои связаны с нарушением в сетях ДТЭК "Киевские электросети". Специалисты компании выехали на энергообъект для выяснения причин.

"Как только причины будут выяснены, ДТЭК "Киевские электросети" смогут сориентировать клиентов о времени восстановления электроснабжения. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы", — отметили в КГГА.

Напомним, в Киеве завтра, 20 октября, начинается отопительный сезон. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Решение о старте отопительного сезона было принято по двум причинам.

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