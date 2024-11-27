В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали два человека — Кличко

Один пострадавший был госпитализирован

В Киеве в результате атаки вражеских беспилотников пострадали два человека, один из которых госпитализирован.

Об этом сообщил глава города Виталий Кличко.

"Двое пострадавших, один из них госпитализирован в Днепровском районе из дома на воде. Дом поврежден в результате падения обломков. Экстренные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что в результате падения обломков в Днепровском районе столицы повреждение объекта нежилой инфраструктуры.

"Обнаружен один пострадавший, который был госпитализирован в медицинское учреждение столицы. Детали выясняются", — сообщил Попко.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ночь на 27 ноября в Киеве сработали силы противовоздушной обороны.

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