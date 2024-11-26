Лебедь попал в ловушку на Киевщине: история спасения

После короткой реабилитации лебедя выпустили в природу.

Вечером 25 ноября спасатели Белоцерковского гарнизона получили сообщение о лебеде, попавшем в сетку на реке Рось.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Птица, не в состоянии выбраться самостоятельно, нуждалась в помощи. Немедленно прибыв на место, спасатели осторожно распутали сетку и вызволили лебедя. После этого птицу передали местным жителям, которые осмотрели ее и оказали необходимую помощь. После короткой реабилитации лебедя выпустили в природу.

Спасение лебедя / Фото: ГСЧС

Спасение лебедя / Фото: ГСЧС

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