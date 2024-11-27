У Києві внаслідок атаки БпЛА постраждало двоє людей — Кличко

Один постраждалий був госпіталізований
У Києві внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждало дві людини, одну з яких госпіталізували.
Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко.
"Двоє постраждалих, одного з них госпіталізували в Дніпровському районі з будинку на воді. Будинок пошкоджений в результаті падіння уламків. Екстрені служби працюють на місці", - йдеться у повідомленні.
Начальник КМВА Сергій Попко заявив, що внаслідок падіння уламків в Дніпровському районі столиці є пошкодження об'єкта нежитлової інфраструктури.
"Виявлено одного постраждалого, якого госпіталізували до медичного закладу столиці. Деталі з’ясовуються", - повідомив Попко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.
Крім того, ми раніше інформували, що в ніч проти 27 листопада у Києві спрацювали сили протиповітряної оборони.
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