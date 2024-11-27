В Киеве объявили воздушную тревогу: работают силы ПВО

В ночь на 27 ноября в Киеве сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении КМВА.

Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.

"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт оценил, может ли РФ атаковать Украину одновременно 300-500 "Шахедами".

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