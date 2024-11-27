В Киеве объявили воздушную тревогу: работают силы ПВО

Враг атакует столицу с юга.
В ночь на 27 ноября в Киеве сработали силы противовоздушной обороны.
Об этом говорится в сообщении КМВА.
Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных БПЛА.
"В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики атакуют Украину ударными БПЛА.
Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт оценил, может ли РФ атаковать Украину одновременно 300-500 "Шахедами".
Читайте также: