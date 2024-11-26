В Киевской области электропоезд столкнулся с автомобилем: подробности ДТП ( фото)

К счастью, пострадавших нет, движение электропоездов возобновлено.

В Обуховском районе Киевской области сегодня около 9.50 произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Opel с прицепом не обратил внимание на сигнал светофора и проехал на красный свет на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В результате электричка, двигавшаяся по маршруту Васильков-Киев, врезалась в автомобиль, повредив его заднюю часть и прицеп.

К счастью, никто не пострадал. Движение электропоездов было быстро восстановлено.

Фото с месяца события

В отношении водителя составлены административные материалы за нарушение правил дорожного движения, а его водительское удостоверение было изъято.

Напомним, в Фастове на железнодорожных путях произошел трагический инцидент: под колеса грузового электропоезда, следовавшего по маршруту «Казатин-Мироновка», попал 48-летний мужчина.

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