"Имела наружные половые органы в виде мужских": врачи прооперировали девочку с редкой патологией

Известно, что 12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом.
Уникальной историей девочки с редкой патологией, которой помогли специалисты "Охматдета", поделились в отделении урологии больницы.
Об этом говорится в сообщении НДСЛ "Охматдет ".
"Наша пациентка имела особенность – ее внешние половые органы сформированы как мужские. И хотя это редкая патология, такие случаи бывают и заставляют страдать детей как физически, так и эмоционально", – отметили специалисты.
Что известно о редкой патологии ребенка
12-летняя девочка родилась с адреногенитальным синдромом. Врачи говорят, что это редкая патология, связанная с избыточным выделением корой надпочечников мужских половых гормонов. Как следствие, наружные половые органы принимают мужской вид вместо женского.
Как объясняют специалисты, у девочки внутренние половые органы развиты как женские, то есть матка, вагина, яичники, однако именно вагина впадает очень близко к мочевому пузырю.
"У нее самая высокая степень этой патологии, когда выход половых органов и выход мочевыводящей системы объединен и выходит через уретру. Поэтому внешние половые органы имеют чисто обычный вид мужского пениса", — объясняет Максим Пономаренко, заведующий отделением урологии НДСЛ "Охматдет".
Операция длилась более 6 часов
Врачи провели реконструкцию женских наружных половых органов ребенка с использованием тканей, которые ранее формировали мужской орган.
Основной их задачей было создание анатомически правильного влагалища и разобщение мочевыводящей и половой систем. Вмешательство требовало тщательного разделения тканей и формирования новых структур для обеспечения полноценной жизни девочки.
Девочка находилась в отделении гинекологии. Сейчас ребенка выписали. Теперь ее ждет реабилитация и возможность жить полноценной жизнью, сохраняя шанс на рождение детей в будущем.
Что говорят об операции врачи
По словам специалистов, эта операция имела не только медицинские показатели.
"Девочку это триггерило и ранило. Часто она чувствовала себя не такой, как все. Испытывала образ от сверстников. Поэтому такое вмешательство было ей очень необходимо и стало важным шагом к принятию себя и своего тела», – добавляет детская урологиня "Охматдета" Алина Пузько .
Напомним, такой случай, как у девочки, родившейся с мужскими органами, считают один на миллион. И чтобы провести столь сложную операцию, привлекли целую группу разных специалистов.
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