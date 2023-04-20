В Киеве станет меньше маршруток: схемы

В Киеве станет меньше маршруток, их заменят муниципальным транспортом.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента транспортной инфраструктуры Валентин Кульбако комментарии телеканала "Киев".

"Мы взялись за проверки. По результатам было установлено, что три перевозчика вообще не выполнили обязательств. Они осуществляли перевозку на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 и 497К устаревшим подвижным составом, не соответствующим нормам безопасности и экологичности. Было расторгнуты с ними договоры и скорректирована маршрутная сеть, несколько изменены маршруты коммунального перевозчика "Киевпасстранс", который дублировал эти маршруты, были внесены изменения в троллейбусный маршрут №36 и автобусный маршрут №97К, чтобы они могли обслуживать пассажиров в полной мере. Было увеличено количество современных низкопольных троллейбусов и автобусов на этих маршрутах", — сказал Кульбако.

Предпочтение в реорганизации маршрутной сети предоставлено автобусам и троллейбусам большой и особо большой емкости КП "Киевпасстранс", а также частным перевозчикам, которые будут качественно выполнять условия договора.

Таким образом, с 20 апреля продлен троллейбусный маршрут № 36 "Ул. Северная — станция метро "Святошин" до улицы Чернобыльской.

Троллейбусный маршрут № 36 "Ул. Северная — станция метро "Святошин" до улицы Чернобыльской. / Фото: Киевпастранс

Внесены изменения в путь следования автобусного маршрута № 97К "Массив Новобеличи — ул. Академика Ефремова" — с заездом на улицы Николая Ушакова, Прилужную и Чернобыльскую.

Автобусный маршрут № 97К "Массив Новобеличи — ул. Академика Ефремова"

Напомним, Киевсовет 20 апреля отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

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