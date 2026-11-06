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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве снизилось давление воды из-за повреждения энергообъекта: что известно

Из-за повреждений энергообъекта в Житомире ухудшилось энергообеспечение столицы, в результате чего снизилось давление в системе водоснабжения Киева.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Водоснабжение в Киеве

Киев столкнулся с новыми проблемами с водоснабжением

В пятницу, 6 ноября, в Киеве снизилось давление в системе водоснабжения из-за повреждения энергообъекта в Житомире, которое ухудшило энергообеспечение столицы. Для поддержки работы водопроводной системы «Киевводоканал» переключает насосные станции на резервное питание.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Как в Киеве стабилизируют водоснабжение

Генераторы подключают на тех насосных станциях, где это разрешает техническое оборудование. В то же время мэр не уточнил, в каких районах столицы давление воды снизилось больше и когда ситуация стабилизируется.

«В связи с повреждением энергообъекта в Житомире ухудшилась ситуация и с энергообеспечением столицы. Но снизилось давление в системе водоснабжения Киева. На станциях, где есть такая возможность, Киевводоканал переключает питание на генераторы», — написал Кличко.

Перебои с водоснабжением в Киеве — что известно

Масштабные перебои с электроснабжением показали уязвимость водопроводной системы столицы, ведь ее работа зависит от стабильного питания энергообъектов. В КГГА пояснили, что даже 104 генератора и специальные электростанции мощностью 16 МВт не могут полностью заменить централизованное электроснабжение, поэтому повторные перебои с водой в Киеве вполне возможны.

Во время заседания Киевсовета руководство «Киевводоканала» также отчитывалось о подготовке к длительным блекаутам. По словам депутата Леонида Емца, восстановление водоснабжения после экстренного обесточивания может продолжаться до 24 часов, а бюветы должны подключать к генераторам в течение двух часов после исчезновения воды в окрестных домах; также предусмотрели возможность подвоза воды автоцистернами.

Отдельно глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных последствиях длительного обесточивания канализационных насосных станций. По его мнению, из-за попадания стоков в водопровод воду придется усиленно хлорировать, а использовать ее для питья и приготовления пищи может быть невозможно до трех месяцев.

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