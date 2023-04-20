Киевсовет отвел землю под Национальное военное мемориальное кладбище

Кличко уточнил, что Киевсовет отвел под кладбище 8 гектаров земли в Быковне, которые были в собственности города.

Киевсовет сегодня отвел землю и фактически приступил к процедуре создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне.

Об этом сообщил в Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко уточнил, что Киевсовет отвел под кладбище 8 гектаров земли в Быковне, которые были в собственности города.

Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

Виталий Кличко отметил, что за создание военного кладбища отвечает государство, место определило правительство, а столица готова всеми способами способствовать созданию мемориала наших героев.

"Раньше мы поддержали предложение правительства о создании военного кладбища на Лысой горе. Но у общественности она поддержки не нашла. Поэтому теперь речь идет о Быковне", — добавил Виталий Кличко.

Стоит отметить, что пленарное заседание ІІ сессии Киевского городского совета сегодня впервые с начала войны доступно киевлянам.

Напомним, Киевсовет должен расторгнуть договор аренды земли с посольством РФ.

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