Бензин, дизель и оборудование на 11 млн грн: на Киевщине обнаружены мошеннические бензоколонки и нефтебаза (видео)

Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен.

Полиция Киевщины разоблачила масштабную сеть сбыта контрафактного горючего.

Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен.

Общая сумма изъятого контрафакта вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием по ценам черного рынка составляет около 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Преступную схему организовали двое 41-летних жителей столицы. Злоумышленники незаконно изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию контрафактных горюче-смазочных материалов.

"Делки работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам Украины. Бензин и прибывающий на подпольные базы дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, далее сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке" — отметил Андрей Небытов

Полицейские устанавливают соучастников преступной схемы.

Полицейские устанавливают соучастников преступной схемы/Скриншот с видео

Правонарушителей задокументировали работники отдела защиты интересов общества и государства Киевщины совместно с детективами Бюро экономической безопасности и следователями Киевской области, за процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Бензин, дизель и оборудование почти на 11 миллионов гривен: полиция Киевщины разоблачила масштабную сеть сбыта контрафактного горючего Правоохранители провели 11 обысков на территории Киева и Киевской области, прекратили деятельность подпольной нефтебазы и ряда минизаправочных станций. Полицейские изъяли более 130 тонн контрафактного бензина, дизеля и газа, черновую бухгалтерию и около 800 тысяч гривен. Общая сумма изъятого контрафакта вместе с резервуарами, баками, цистернами и другим оборудованием по ценам черного рынка составляет около 11 миллионов гривен. Преступную схему организовали двое 41-летних жителей столицы. Злоумышленники незаконно изготовляли, транспортировали, организовывали хранение и реализацию контрафактных горюче-смазочных материалов. "Делки работали без соответствующих документов и лицензий, сомнительное топливо не соответствовало государственным стандартам Украины. Бензин и прибывающий на подпольные базы дизель злоумышленники разводили химическими жидкостями, увеличивая количество товара, далее сбывали клиентам, которые не подозревали о подделке" — отметил Андрей Небитов Полицейские устанавливают соучастников преступной схемы. Правонарушителей задокументировали работники отдела защиты интересов общества и государства Киевщины совместно с детективами Бюро экономической безопасности и следователями Киевской области, за процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры. За незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров [ч.3 ст.204 УКУ] фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. УНН — Украинские Национальные Новости УНИАН Украинская правда Цензор.НЕТ МВД Украины Взгляд Киевщина — информационное агентство Взгляд Киевщина LIVE ТСН Неделя Телеканал ICTV Опубликовано Полиция Киевской области Среда, 19 апреля 2023 г.

За незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров (ч.3 ст.204 УКУ) фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Украине вернут НДС на все виды горючего.

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