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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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Атака на Киев: среди трех пострадавших есть ребенок (фото)

В Соломенском районе спасатели зафиксировали разрушение зданий и потушили пожар грузовика и нежилого сооружения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Атака на Киев

Атака на Киев

В ночь на 7 ноября в результате российской атаки на Киев пострадали три человека, среди них ребенок. В Соломенском районе повреждены жилые дома и здание на территории детского сада.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям .

По одному из адресов частично разрушен фасад первого этажа жилой пятиэтажки. Возгорание не возникло, никто там не пострадал.

Еще по трем адресам взрывная волна выбила окна в пятиэтажных домах. Один человек травмировался.

Также спасатели зафиксировали разрушение двухэтажного здания на территории детского сада. На другой локации горели припаркованный грузовик и нежилое здание. Пожар был ликвидирован.

По еще двум адресам пострадали два человека, в том числе ребенок.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщала о двух пострадавших в результате атаки.

Ранее городской голова Виталий Кличко сообщил о попадании обломков в жилую пятиэтажку в Соломенском районе . По другому адресу взрывная волна повредила окна еще одного пятиэтажного дома.

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