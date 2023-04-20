В Киевсовете требуют отстранить депутата, который требовал деньги с предпринимателей – «слуга народа» Трубицын узнал себя

Фракция партии «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете требует отстранить депутата, который подозревается в получении взятки, от председательства в комиссии, решающей вопросы размещения объектов передвижной торговли.

Об этом на заседании Киевсовета заявил глава фракции партии «УДАР Виталия Кличко» Дмитрий Белоцерковец.

«Сегодняшнее заявление фракции партии «УДАР Виталия Кличко» в Киевсовете касается депутата-взяточника по имени «НИКТО». Потому что он никто и зовут его никак, но вреда Киеву это «никто» причинил на миллионы гривен. Он подозревается в получении взятки от деятельности передвижной торговли в Киеве. Убегал от НАБУ и сейчас пытается решить вопрос в судах. А главное – он до сих пор на свободе, потому что является представителем одной интересной фракции. Фракция «УДАР» требует отстранения этого депутата «никто» от председательства в комиссии», - подчеркнул Белоцерковец.

Не называя фамилии, Дмитрий Белоцерковец отметил, что вышеуказанный депутат вместе с работниками коммунального предприятия чинил препятствия для предпринимателей, которые хотели участвовать в торгах на право размещения объекта передвижной торговли. За допуск к торгам депутат и его подельники требовали деньги.

«Каким образом все это происходило: сообщники создали комиссию на КП, которой предоставили полномочия допускать или нет предпринимателей на торги. Для того, чтобы участвовать в торгах, нужно было заплатить деньги. Исходя из официальных материалов, взяточники получили $150 тыс. долларов за 10 точек передвижной торговли», - рассказал Белоцерковец.

По словам Белоцерковца, должность депутата, которого обвиняют во взятке, - глава комиссии Киевсовета, и связана с той же деятельностью, за которую его судят.

«Эта комиссия продолжает работать и влиять на ту же сферу, в которой депутат «погорел» на взятке. Именно поэтому обязанность депутатов отстранить, а суда - посадить коррупционера», - отметил он.

В свою очередь, депутат Киевсовета Владислав Трубицын заявил, что в своем выступлении Дмитрий Белоцерковец имел в виду именно его, и подчеркнул, что наоборот является борцом с коррупцией.

«Сразу раскроем карты, как говорится. Этот господин Дмитрий (Белоцерковец, – прим. ред.), он сейчас говорит обо мне лично. Происходит давление на меня, за мою позицию по борьбе с коррупцией в этом городе!» – сказал Трубицын.

Как сообщалось ранее, НАБУ задержало Трубицина на взятке в размере 1 миллион 260 тысяч гривен. Депутат попал в СИЗО, откуда вышел под залог 14,88 млн гривен. Также журналист Юрий Бутусов обнародовал документы, согласно которым в 2010 году Владислав Трубицын уже был судим за попытку совершения аферы.