В Москве заговорили о "зеркальном" ответе Киеву относительно земли посольства

В столице России неофициально прокомментировали решение Киевсовета отобрать землю у посольства страны-агрессорки. В Москве говорят, что будто уведомлений от Киева не получали.

Об этом пишет пропагандистское СМИ.

Там ссылаются на информированный источник в Москве и отмечают, если Украина уведомит РФ о расторжении договора аренды земли посольства в Киеве, мэрия Москвы "сможет ответить зеркально".

В то же время источник уверяет, что договор аренды земли не касается здания посольства и находящихся на нем сооружений – они якобы являются собственностью Москвы.

"Если же Киев решит национализировать здание посольства РФ, то автоматически лишится права собственности на недвижимость в России", — заявил источник.

Напомним, 20 апреля Киевсовет расторг договор аренды земли с посольством РФ. Также направлено обращение в Кабмин о возвращении имущества дипучреждения россиян к собственности украинского государства.

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