У Києві поменшає маршруток, їх замінять на муніципальний транспорт.

Про це повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури Валентин Кульбакоу коментарі телеканалу "Київ".

"Ми взялися за перевірки. За результатами було встановлено, що 3 перевізника взагалі не виконали зобов'язань. Вони здійснювали перевезення на маршрутах 187, 201, 408, 427, 437 та 497К застарілим рухомим складом, який не відповідав нормам безпеки та екологічності. Було розірвано з ними договори і скореговано маршрутну мережу, дещо змінено маршрути комунального перевізника "Київпастранс", який дублював ці маршрути. Було внесено зміни у тролейбусний маршрут №36 та автобусний маршрут №97К, щоб вони повною мірою могли обслуговувати пасажирів. Було збільшено кількість сучасних низькопідлогових тролейбусів та автобусів на цих маршрутах", - сказав Кульбако.

Перевагу в реорганізації маршрутної мережі надано автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП "Київпастранс", а також приватним перевізникам, які якісно виконуватимуть умови договору.

Таким чином, з 20 квітня подовжено тролейбусний маршрут № 36 "Вул. Північна — станція метро "Святошин" до вулиці Чорнобильської.

Внесені зміни в шлях слідування автобусного маршруту № 97К "Масив Новобіличі — вул. Академіка Єфремова" — із заїздом на вулиці Миколи Ушакова, Прилужну та Чорнобильську.

Нагадаємо, Київрада 20 квітня відвела землю і фактично розпочала процедуру створення Національного військового меморіального кладовища у Биківні.

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