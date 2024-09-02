В Киеве ссора из-за собаки закончилась выстрелами: видео

В понедельник, 2 сентября, на улице Юлии Здановской в Голосеевском районе Киева раздавались выстрелы.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал издания "Телеграф".

На опубликованных кадрах видно, что один из участников инцидента сначала стрелял в землю, а уже попал в своего оппонента. Всего прозвучало шесть выстрелов.

В Киеве ссора из-за собаки закончилась выстрелами

В Telegram-канале “Киев. Инфо” уточнили, что ссора между мужчинами произошла из-за собаки, которую выгуливали возле ЖК "Амурский".

Выстрелами из травматического пистолета один из мужчин был ранен.

На место прибыли полиция и медики.

В полиции Киева TCH.ua подтвердили факт стрельбы в Голосеевском районе столицы.

"На месте выехали сотрудники полиции. По предварительной информации, возник конфликт на бытовом уровне между жильцами дома. Известно, что все участники конфликта на месте. Один из них применял оружие. Полицейские выясняют все обстоятельства конфликта", - рассказали в полиции Киева.

Напомним, накануне в Днепровском районе города Киева женщина обнаружила на детской площадке подозрительную сумку с предметом, похожим на пистолет и патронами к нему.

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