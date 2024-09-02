Враг хотел уничтожить правительственный квартал: аналитик назвал цель ракетного удара по Киеву

Россия хотела создать картинку того, что она способна пройти украинскую ПВО, что Киев уязвим – чтобы создать панику, отметил Мусиенко.

Сегодняшняя ракетная атака по Киеву была направлена на центр столицы – по правительственному кварталу.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона 2 сентября.

Мусиенко отметил, что цель сегодняшней атаки отличается от прошлой – 26 августа, потому что было меньше "Шахедов".

"А вот баллистика в большом количестве плюс крылатые ракеты явно были направлены на то, чтобы попытаться пройти эшелонированную оборону Киева. И это уже была не ГЭС цель, как в прошлый раз, хотя они не отказались от ударов по энергетике, а вероятной целью было, того, что известно сейчас, как раз центр города – правительственный квартал, расположение наших спецслужб – разведки и контрразведки", – подчеркнул эксперт.

По словам Мусиенко, Россия хотела создать картинку того, что она способна пройти украинскую ПВО, что Киев уязвим – чтобы создать панику. Он добавил, что враг задумывал это как "удар по центру принятия решений". Эксперт отмечает, что это россияне хотели сделать это именно сейчас – когда в обществе есть напряжение из-за событий под Покровском, даже есть панические заявления, когда проходят дискуссии по поводу целесообразности операции Сил обороны Украины в Курской области России, катастрофа F-16 и гибель пилота.

"Понимаете, какой создается психологический фон и соответственно под это нужно еще создать картинку, что ПВО уже и над Киевом уязвимо и вы уже не спасетесь, мол. Поэтому все это надо было показать. Не удалось. Это все было сбито", – подчеркнул он.

По словам эксперта, врагу также хотелось продемонстрировать, что ПВО уязвимо не только над Москвой, но и Киевом.

"Как оказалось ПВО над Москвой не столь эффективно как казалось даже нам. Две атаки дронов – в ходе первой все сбивается, а в ходе второй – не все сбивается, а это значит, что есть дырки, есть уязвимость", – подчеркнул Мусиенко.

В то же время эксперт отметил, что от атак на объекты энергетики Россия не отказалась.

"Эти удары могут готовиться в будущем. Сейчас они несколько исчерпали определенные запасы, которые готовили к этой атаке, и теперь будет определенная пауза. А потом снова попытаются атаковать", – подытожил он.

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Напомним, в ночь на 2 сентября армия РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В нескольких районах рухнули обломки, загорелись здания и автомобили. Обломок ракеты попал в корпус котельной одного из учебных заведений.

Били по Киеву крылатыми ракетами и баллистикой! Последствия российской атаки 2 сентября