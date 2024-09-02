Киев снова попал под атаку РФ: Братчук рассказал, как враг сменил тактику

Россияне нанесли массированный ракетный удар по Киеву и пригороду в ночь на 2 сентября. Несмотря на традиционность атак, враг сменил тактику обстрелов.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук 24 Каналу.

"Несмотря на смену командующего, выдержали бой под столицей. Силы ПВО уничтожили более десятка крылатых ракет, примерно десять – баллистических и один ударный беспилотник", – написал он.

Братчук предостерег украинцев – Россия не собирается останавливаться, совершая откровенный террор.

"Единственное, россияне сменили тактику. Они применяют комбинированные удары с использованием большого количества "Шахедов" и ракет разной номенклатуры — аэродинамических, баллистических и других. Таким образом враг пытается истощить нашу систему противовоздушной обороны ", — пояснил спикер Украинской добровольческой армии "Південь" .

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Также сегодняшняя атака показала, что по-прежнему российские ракеты меняют траекторию полета – сначала они летели по одному направлению, а затем повернули на Киев.

"Враг готовился к этим массированным ударам. Это свидетельствует о том, что противник имеет соответствующий запас ракет и беспилотников. Россияне, в частности, увеличили производство ракет Х-101, относительно этого есть данные украинской разведки. Однако 90% комплектования для этих ракет, в частности, электроника поставляется в Россию через Китай, а он берет их в западных странах ", — отметил Братчук.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, армия РФ атаковала Киевскую область беспилотниками и ракетами. В регионе работали силы ПВО, но произошло падение обломков.

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