У Києві сварка через собаку закінчилася пострілами: відео

Один з чоловіків поранений.
У понеділок, 2 вересня, на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі Києва лунали постріли.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал видання “Телеграф”.
На опублікованих кадрах видно, що один із учасників інциденту спочатку стріляв у землю, а потім вже поцілив у свого опонента. Загалом пролунало шість пострілів.
У Telegram-каналі “Київ. Інфо” уточнили, що сварка між чоловіками сталася через собаку, яку вигулювали біля ЖК "Амурський".
Пострілами з травматичного пістолета один з чоловіків був поранений.
На місце прибула поліція та медики.
В поліції Києва ТСН.ua підтвердили факт стрілянини в Голосіївському районі столиці.
"На місці виїхали співробітники поліції. За попередньою інформацією, виник конфлікт на побутовому рівні між мешканцями будинку. Відомо, що всі учасники конфлікту на місці. Один з них застосовував зброю. Поліцейські з’ясовують всі обставини конфлікту", - розповіли в поліції Києва.
Нагадаємо, напередодні у Дніпровському районі міста Києва жінка виявила на дитячому майданчику підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього.
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