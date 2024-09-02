У Києві сварка через собаку закінчилася пострілами: відео

Один з чоловіків поранений.

У понеділок, 2 вересня, на вулиці Юлії Здановської у Голосіївському районі Києва лунали постріли.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал видання “Телеграф”.

На опублікованих кадрах видно, що один із учасників інциденту спочатку стріляв у землю, а потім вже поцілив у свого опонента. Загалом пролунало шість пострілів.

У Києві сварка через собаку закінчилася пострілами

У Telegram-каналі “Київ. Інфо” уточнили, що сварка між чоловіками сталася через собаку, яку вигулювали біля ЖК "Амурський".

Пострілами з травматичного пістолета один з чоловіків був поранений.

На місце прибула поліція та медики.

В поліції Києва ТСН.ua підтвердили факт стрілянини в Голосіївському районі столиці.

"На місці виїхали співробітники поліції. За попередньою інформацією, виник конфлікт на побутовому рівні між мешканцями будинку. Відомо, що всі учасники конфлікту на місці. Один з них застосовував зброю. Поліцейські з’ясовують всі обставини конфлікту", - розповіли в поліції Києва.

Нагадаємо, напередодні у Дніпровському районі міста Києва жінка виявила на дитячому майданчику підозрілу наплічну сумку з предметом, схожим на пістолет та набоями до нього.

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