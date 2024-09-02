Мог ли Татаров "убивать чеченцев" в Киеве в начале войны: Резников прокомментировал заявление Зеленского

По словам Резникова, ДРГ были проникли в столицу заранее.

В начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года ДРГ были в Киеве, но принимал ли заместитель руководителя ОП Олег Татаров лично участие в обороне столицы — неизвестно.

Так прокомментировал эксминистр обороны Алексей Резников в интервью для Радио Свобода заявление Зеленского, что Татаров "убивал чеченцев" в начале полномасштабной войны.

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По словам Резникова, ДРГ были проникли в столицу заранее.

"ДРГ в Киеве были, я это точно знаю, как министр обороны. Мне даже рестораторы рассказывали, как за два дня до того люди не рассчитывались в ресторане и говорили: "ничего, ничего, из-за..." и на русский язык дальше переходили: "через два дня вы нам будете все должны", — отметил он.

Напомним, во время форума "Украина 2024. Независимость" 27 августа Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналиста "Украинской правды" о работе его команды, в частности, об эффективности руководителя Офиса президента, а также его заместителей, заявил, что Татаров вместе с Василием Малюком занимался ликвидацией чеченцев в Киеве, когда журналиста там не было. Это заявление сразу породило ряд мемей.

Даже без залога: прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову

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