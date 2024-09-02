Падение обломков зафиксировано во всех районах: что известно об атаке РФ на Киев – новые детали

Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.
В результате утренней атаки России по Киеву пострадали три человека: 32-летний мужчина, 19-летняя девушка и 24-летняя девушка.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Пока известно о трех пострадавших в результате сегодняшней российской атаки. 32-летний мужчина и 19-летняя девушка с ранениями госпитализировали в больницу, еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.
По информации правоохранительных органов, падение обломков зафиксировано во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена. Также обнаружены обломки на территории двух садов в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять авто.
Полицейские продолжают работать на местах и собирают доказательства очередного преступления страны-террористки.
Напомним, в результате российских обстрелов РФ в Киеве возросло количество пострадавших.
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