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Падение обломков зафиксировано во всех районах: что известно об атаке РФ на Киев – новые детали

Падение обломков зафиксировано во всех районах: что известно об атаке РФ на Киев – новые детали

Ракетный удар по Киеву 2 сентября / Фото: Киевская городская военная администрация.

Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена.

В результате утренней атаки России по Киеву пострадали три человека: 32-летний мужчина, 19-летняя девушка и 24-летняя девушка.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Пока известно о трех пострадавших в результате сегодняшней российской атаки. 32-летний мужчина и 19-летняя девушка с ранениями госпитализировали в больницу, еще одной пострадавшей, 24-летней местной жительнице, оказали помощь на месте", — говорится в сообщении.

По информации правоохранительных органов, падение обломков зафиксировано во всех районах Киева. Повреждения получили котельная учебного заведения, подъезд многоквартирного дома и станция метрополитена. Также обнаружены обломки на территории двух садов в Деснянском и Днепровском районах, повреждены пять авто.

Полицейские продолжают работать на местах и собирают доказательства очередного преступления страны-террористки.

Напомним, в результате российских обстрелов РФ в Киеве возросло количество пострадавших.

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