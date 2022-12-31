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В Киеве сообщают о звуках взрывов: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
18к
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве сообщают о звуках взрывов: что известно

Фото: УНІАН

В области идет воздушная тревога.

В субботу, 31 декабря, в Киеве во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы.

Об этом сообщают жители в Сети.

Отмечается, в Киеве тревогу объявили в 12:49, а в области – в 12:50. По состоянию на 13.34 она длится почти час.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба обратился к жителям Киевщины. Он просит находиться в крытиях: "Угроза ракетных обстрелов".

Впоследствии в ОВА сообщили о работе ПВО в области: "Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях".

Напомним, в Украине в 12:22 началась воздушная тревога. Сначала "покраснели" южные области, последние западные. глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет.

Зокема, руководители Киевской, Харьковской и Житомирской военных администраций предупредили о ракетной опасности.

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Дата публикации
Просмотры
18к
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