У Києві повідомляють про звуки вибухів: що відомо

В області триває повітряна тривога.
У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи.
Про це повідомляють мешканці у Мережі.
Зазначається, у Києві тривогу оголосили о12:49, а в області - о 12:50. Станом на 13:34 вона триває майже годину.
Глова Київської ОВА Олексій Кулеба звернувся до жителів Київщини. Він просить перебувати у криттях: "Загроза ракетного обстрілу".
Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО в області: "Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах".
Нагадаємо, в Україні о 12:22 почалася повітряна тривого. Спочатку "почервоніли" південні області, останніми західні. очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.
Зокема, очільники Київської, Харківської і Житомирської військових адміністрацій попередили про ракетну небезпеку.
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