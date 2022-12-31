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У Києві повідомляють про звуки вибухів: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Києві повідомляють про звуки вибухів: що відомо

Фото: УНІАН

В області триває повітряна тривога.

У суботу, 31 грудня, у Києві під час масштабної повітряної тривоги було чутно вибухи.

Про це повідомляють мешканці у Мережі.

Зазначається, у Києві тривогу оголосили о12:49, а в області - о 12:50. Станом на 13:34 вона триває майже годину. 

Глова Київської ОВА Олексій Кулеба звернувся до жителів Київщини. Він просить перебувати у криттях: "Загроза ракетного обстрілу".

Згодом в ОВА повідомили про роботу ППО в області: "Небезпека триває. Перебувайте в укриттях. Нічого не фіксуємо та не публікуємо в соцмережах".

Нагадаємо, в Україні о 12:22 почалася повітряна тривого. Спочатку "почервоніли" південні області, останніми західні. очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив про ворожі пуски ракет.

Зокема, очільники Київської, Харківської і Житомирської військових адміністрацій попередили про ракетну небезпеку.

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Дата публікації
Перегляди
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