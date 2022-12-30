Київ Цифровий: які сервіси створено для містян у 2022 році

Київ, зокрема, став першим місто в Україні, де повністю відмовились від паперових квитків у транспорті.

Команда застосунку "Київ Цифровий" разом з очільником столиці Володимиром Кличком презентувала цифрові досягнення міста за рік та рішення, які були впроваджені у воєнний час.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва і заступник голови КМДА Петро Оленич.

“Війна внесла корективи в наші плани. Проте головна місія залишалась незмінна — щодня робити Київ комфортнішим, безпечнішим та екологічнішим. Жодні ракетні обстріли не зупинять розвиток столиці”, – каже Петро Оленич.

Цифрові сервіси з’явились у Києві у 2022 році:

Транспорт

Київ став першим місто в Україні, де повністю відмовились від паперових квитків у транспорті. Підключено оплату банківською карткою та гаджетами з NFC на всіх маршрутах і видах комунального громадського транспорту.

У застосунку "Київ Цифровий" з’явився новий сервіс — рух громадського транспорту: 3 тисячі зупинок, понад 100 маршрутів автобусів, тролейбусів і трамваїв. Тепер ви можете відслідкувати час їх прибуття, зберігати маршрути та дізнаватися про можливі й актуальні варіанти пересадок.

Зв’язок

У Києві встановлено 295 базових станцій у всіх районах міста. Це перше в Україні місто, де побудували міську опорну мережу та інфраструктуру для впровадження технології інтернету речей. Близько 1000 укриттів було підключено до Wif-Fi.

Безпека

"Київ Цифровий" перетворився на рятівний інструмент, який попереджає про загрози авіаударів та спрямовує людей до найближчого бомбосховища в ситуації повітряної тривоги (а їх уже було 600, разом вони тривали 655 годин 10 хвилин). В одному застосунку зібрано корисні покликання на місцезнаходження укриттів, інструкцію дій при обстрілах. Створено мапу працюючих аптек, додали мапу працюючих АЗС і СТО столиці. А ще додано мапу травмпунктів, точок продажу хлібу, пунктів із безкоштовною питною водою та бюветами, точки працюючих продуктових магазинів, зоомагазинів та ветлікарень, гуманітарних штабів та інших підприємств.

Створено систему камер відеоспостережень, з’єднаних з ситуаційним центром.

Адміністративні послуги

Застосунок "Київ Цифровий" дозволяє записатись у ЦНАП онлайн. Це дуже зручно, адже дозволить людям зберегти свій час і мінімізувати очікування в черзі.

Екологія

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Користувачі можуть отримувати сповіщення та рекомендації в разі погіршення якості повітря в Києві. 46 сертифікованих встановлених індикативних датчиків і п'ять станцій разом аналізують повітря за великою кількістю показників. Аналогічні системи вже працюють у десятках країн світу.

Культура і туризм

Створено туристично-культурний хаб з віртуальними 3D-турами пошкодженими внаслідок російської агресії зруйнованими будівлями Києва, які супроводжуються 15 аудіогідами двома мовами.

Застосована технологія для оцифрування. Оцифровано 11 об’єктів (історична реконструкція, історичні персонажі, елементи інтерактиву).

Е-демократія

У "Києві Цифровому" з’яивились е-петиції та голосування.

До появи петицій у застосунку було 38 петицій та 4 тисячі підписів. Після появи петицій у Київ Цифровий стало 426 петицій та 570 тис підписів. Найпопулярніші теми наразі — транспорт та інфраструктура. За дерусифікацію було віддано більше 100 000 голосів. Це активно залучає громадян до динамізації суспільних процесів розвитку столиці.

Громадський бюджет – це можливість громади реалізовувати соціальні проєкти за бюджетні кошти. Цього року в голосуванні взяли участь 970 проєктів, на реалізацію яких місто виділило 200 мільйонів гривень.

Адаптивність

Тому цьогоріч застосунок "Київ Цифровий" випустив англомовну версію, що дозволяє іноземним громадянам отримувати актуальну інформацію про життя у місті.

Нагадаємо, у Києві за останні п'ять місяців перейменували вже 237 вулиць, проспектів та бульварів, назви яких були пов’язані з країною-агресоркою чи радянським минулим.

Дерусифікація столиці – у "Київ Цифровий" можна обирати нові назви вулиць

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