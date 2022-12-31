У Києві досі сотні будинків живуть без графіків відключення світла - ДТЕК

Там неможливо передбачити відключення через технічні особливості.

У Києві через технічні особливості для близько 300 будинків неможливо передбачити відключення електроенергії. Вони живуть без графіків вимкнення світла.

Про це повідомили у прес-службі ДТЕК.

До слова, донедавна таких будинків було значно більше. Втім, зусиллями ДТЕК та КМДА вдалося зробити, аби під відключення потрапляла більшість будинків, які живляться від тих ліній, що й критична інфраструктура.

"Для 750 будинків ми створили альтернативні схеми, ще 454 будинки будуть власноруч відключати УК та ЖБК", - наголошують у ДТЕК.

Нагадаємо, що Київ 30 грудня повернувся до графіків стабілізаційних відключень світла. У місті ситуацію з електропостачанням вдалося стабілізувати.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко каже, що "ця стабільність системи досить крихка". Він наголосив, що на стан енергомереж у столиці впливають не лише ракетні удари росіян, але й відповідальне споживання електроенергії.

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