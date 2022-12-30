Найстрашніший рік в історії Києва: повітряна тривога лунала майже 700 годин, загинуло 120 киян

2022 рік став найстрашнішим в новій історії Києва - столиці вільної і незалежної України.

Від 24 лютого через війну, яку розв'язала Росія, загинуло 120 киян. Ворожі ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 - діти.

У столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин. Тобто, практично 29 днів, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Цілий календарний місяць цього року мешканці міста провели в укриттях та бомбосховищах.

"Від 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення, агресор доклав усіх зусиль аби захопити місто. Але Київ вистояв, а ЗСУ відігнали рашистів від столиці. Тоді ворог вдався до "повітряного геноциду", який триває і досі", - розповів Попко.

Станом на сьогодні, 30 грудня, загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала і критична інфраструктура Києва.

"Але все знищене можна відбудувати і відновити. На жаль, внаслідок воєнних дій столиця втрачає найцінніше – людські життя... Столиця України – це її люди. Люди, які загартувалися і стали ще мужнішими. Їх ніщо не зламає. Український Київ стоїть і буде стояти", - сказав начальник КМВА.

Нагадаємо, війна завдала довкіллю Києва та області збитків на понад 47 мільярдів гривень. Найбільшої шкоди зазнало атмосферне повітря внаслідок горіння нафтобаз, торгівельних складів та об’єктів енергетичної інфраструктури.

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