Гендиректор Yasno попередив про крихку стабільність енергосистеми в Києві: чого варто уникати перед святами

На стан енергомереж у столиці впливають не тільки ракетні удари росіян, але й безвідповідальне споживання електроенергії.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що стан енергомереж у Києві, де 30 грудня повернулися до стабілізаційних графіків, контрольований. Водночас він попередив, що “ця стабільність системи досить крихка”.

Звернення до киян він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що на стан енергомереж у столиці впливають не тільки ракетні удари росіян, але й відповідальне споживання електроенергії.

“Це вже мало не класична історія і тисячне моє прохання: не включайте у розетку одразу все, що є у квартирі. Особливо зараз, коли всі готуються відзначати свята”, - нагадав Коваленко.

Також читайте У Києві на Печерську вагітна жінка застрягла у ліфті через вимкнення світла

За його словами, одночасне увімкнення електроплити, пральної машини, електропічки, телевізора, чайника і святкової гірлянда може призвести до того, що світло зникне в цілому районі..

“Колеги-енергетики зробили неймовірне, аби кияни мали можливість бути зі світлом і теплом у 2023. Тепер ми маємо зробити так, щоб пікове навантаження не обернулося для нас темрявою. Давайте допоможемо енергосистемі. Будьмо енерговідповідальними”, - звернувся до киян гендиректор Yasno.

Нагадаємо, Київ у п'ятницю, 30 грудня, повернувся до графіків стабілізаційних відключень світла.

Читайте також: