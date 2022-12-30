Гендиректор Yasno предупредил о хрупкой стабильности энергосистемы в Киеве: чего следует избегать перед праздниками

На состояние энергосетей в столице влияют не только ракетные удары россиян, но и безответственное потребление электроэнергии.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что состояние энергосетей в Киеве, где 30 декабря вернулись к стабилизационным графикам, контролируемое. В то же время он предупредил, что "эта стабильность системы достаточно хрупкая".

Обращение к киевлянам он опубликовал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на состояние энергосетей в столице влияют не только ракетные удары россиян, но и ответственное потребление электроэнергии.

“Это уже чуть ли не классическая история и тысячная моя просьба: не включайте в розетку сразу все, что есть в квартире. Особенно сейчас, когда все готовятся праздновать праздники”, — напомнил Коваленко.

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По его словам, одновременное включение электроплиты, стиральной машины, электропечи, телевизора, чайника и праздничной гирлянда может привести к тому, что свет исчезнет в целом районе.

“Коллеги-энергетики сделали невероятное, чтобы киевляне могли быть со светом и теплом в 2023. Теперь мы должны сделать так, чтобы пиковая нагрузка не обернулась для нас тьмой. Давайте поможем энергосистеме. Будем энергоответственны”, — обратился к киевлянам гендиректор Yasno.

Напомним, Киев в пятницу, 30 декабря, вернулся в графики стабилизационных отключений света.

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