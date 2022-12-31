В Киеве до сих пор сотни домов живут без графиков отключения света – ДТЭК

Там невозможно предусмотреть отключение из-за технических особенностей.
В Киеве из-за технических особенностей для около 300 домов невозможно предусмотреть отключение электроэнергии. Они живут без графиков отключения света.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.
К слову, до недавнего времени таких домов было гораздо больше. Впрочем, усилиями ДТЭК и КГГА удалось сделать, чтобы под отключение попадало большинство домов, питающихся от линий, что и критическая инфраструктура.
"Для 750 домов мы создали альтернативные схемы, еще 454 дома будут собственноручно отключать УК и ЖСК", — подчеркивают ДТЭК.
Напомним, что Киев 30 декабря вернулся к графикам стабилизационных отключений света. В городе ситуацию с электроснабжением удалось стабилизировать.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко говорит, что "эта стабильность системы достаточно хрупкая". Он отметил, что состояние энергосетей в столице влияют не только ракетные удары россиян, но и ответственное потребление электроэнергии.
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