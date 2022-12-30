Киев Цифровой: какие сервисы созданы для горожан в 2022 году

Киев, в частности, стал первым городом в Украине, где полностью отказались от бумажных билетов в транспорте.

Команда приложения "Киев Цифровой" вместе с главой столицы Владимиром Кличко презентовала цифровые достижения города за год и решения, которые были внедрены в военное время.

Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева и заместитель председателя КГГА Петр Оленич.

"Война внесла коррективы в наши планы. Однако главная миссия оставалась неизменной — каждый день делать Киев более комфортным, безопасным и экологичным. Никакие ракетные обстрелы не остановят развитие столицы", – говорит Петр Оленич.

Цифровые сервисы, которые появились в Киеве в 2022 году:

Транспорт

Киев стал первым городом в Украине, где полностью отказались от бумажных билетов в транспорте. Подключена оплата банковской картой и гаджетами NFC на всех маршрутах и видах коммунального общественного транспорта.

В приложении "Киев Цифровой" появился новый сервис — движение общественного транспорта: 3 тысячи остановок, более 100 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. Теперь вы можете отслеживать время их прибытия, сохранять маршруты и узнавать возможные и актуальные варианты пересадок.

Связь

В Киеве установлено 295 базовых станций по всем районам города. Это первый в Украине город, где была построена городская опорная сеть и инфраструктура для внедрения технологии интернета вещей. Около 1000 укрытий было подключено к Wif-Fi.

Безопасность

"Киев Цифровой" превратился в спасательный инструмент, который предупреждает об угрозах авиаударов и направляет людей в ближайшее бомбоубежище в случае воздушной тревоги (а их уже было более 600). В одном приложении собраны полезные ссылки на местонахождение укрытий, инструкцию действий при обстрелах. Создана карта работающих аптек, добавили карту работающих АЗС и СТО столицы. А еще добавлена карта травмпунктов, точек продажи хлеба, пунктов с бесплатной питьевой водой и бюветами, точки работающих продуктовых магазинов, зоомагазинов и ветбольниц, гуманитарных штабов и других предприятий.

Создана система камер видеонаблюдения, соединенных с ситуационным центром.

Административные услуги

Приложение "Киев Цифровой" позволяет записаться в ЦПАУ онлайн. Это очень удобно, ведь позволит людям сберечь свое время и минимизировать ожидания в очереди.

Экология

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Пользователи могут получать уведомления и рекомендации по ухудшению качества воздуха в Киеве. 46 установленных сертифицированных индикативных датчиков и пять станций вместе анализируют воздух по большому количеству показателей. Аналогичные системы уже работают в десятках стран мира.

Культура и туризм

Создано туристско-культурный хаб с виртуальными 3D-турами поврежденными в результате российской агрессии разрушенными зданиями Киева, сопровождающимися 15 аудиогидами на двух языках.

Применена технология для оцифровки. Оцифрованы 11 объектов (историческая реконструкция, исторические персонажи, элементы интерактива).

Э-демократия

В "Киеве Цифровом" появились э-петиции и голосование.

До появления петиций в приложении было 38 петиций и 4 тысячи подписей. После появления петиций в Киев Цифровой стало 426 петиций и 570 тысяч подписей. Самые популярные темы — транспорт и инфраструктура. За дерусификации было отдано более 100 тысяч голосов. Это активно вовлекает граждан в динамизацию общественных процессов развития столицы.

Общественный бюджет – это возможность общества реализовывать социальные проекты за бюджетные средства. В этом году в голосовании приняло участие 970 проектов, на реализацию которых город выделил 200 миллионов гривен.

Адаптивность

Поэтому в этом году приложение "Киев Цифровой" выпустило англоязычную версию, позволяющую иностранным гражданам получать актуальную информацию о жизни в городе.

Напомним, в Киеве за последние пять месяцев переименовали уже 237 улиц, проспектов и бульваров, названия которых были связаны со страной-агрессором или советским прошлым.

Дерусификация столицы – в "Киев Цифровой" можно выбирать новые названия улиц

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