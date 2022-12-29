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В Киеве снова раздалась серия взрывов

Автор
Татьяна ВасиленкоТатьяна Василенко
Дата публикации
Просмотры
4845
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве снова раздалась серия взрывов

Фото: Associated Press

У многих жителей после взрывов исчезли вода и свет.

В Киеве с утра, 29 декабря, прозвучала очередная серия взрывов.

О взрывах сообщают жители правого берега столицы.

По словам киевлян, у многих после взрывов исчезли вода и свет.

Ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным КМВА, в столице Украины работает ПВО.

Напомним, в Киеве 29 декабря обломки сбитой российской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

В настоящее время воздушная тревога в столице продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

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Дата публикации
Просмотры
4845
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