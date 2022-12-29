В Киеве снова раздалась серия взрывов

У многих жителей после взрывов исчезли вода и свет.
В Киеве с утра, 29 декабря, прозвучала очередная серия взрывов.
О взрывах сообщают жители правого берега столицы.
По словам киевлян, у многих после взрывов исчезли вода и свет.
Ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.
По данным КМВА, в столице Украины работает ПВО.
Напомним, в Киеве 29 декабря обломки сбитой российской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.
В настоящее время воздушная тревога в столице продолжается. Оставайтесь в укрытиях!
Читайте также:
Ракетная атака на Киев: в городе могут быть перебои со светом
Угроза массированного ракетного удара: к украинцам обратились с важным заявлением
В Житомирской области зафиксировали пролет ракет: работает ПВО