В Киеве снова раздалась серия взрывов

У многих жителей после взрывов исчезли вода и свет.

В Киеве с утра, 29 декабря, прозвучала очередная серия взрывов.

О взрывах сообщают жители правого берега столицы.

По словам киевлян, у многих после взрывов исчезли вода и свет.

Ранее о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

По данным КМВА, в столице Украины работает ПВО.

Напомним, в Киеве 29 декабря обломки сбитой российской ракеты повредили частное здание в Дарницком районе.

В настоящее время воздушная тревога в столице продолжается. Оставайтесь в укрытиях!

Читайте также:

Ракетная атака на Киев: в городе могут быть перебои со светом

Угроза массированного ракетного удара: к украинцам обратились с важным заявлением

В Житомирской области зафиксировали пролет ракет: работает ПВО