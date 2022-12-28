В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который насиловал 11-летнюю падчерицу

Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении.
В Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Информация о сексуальном насилии правоохранителям поступила от Центра социально-психологической реабилитации детей. 11-летняя девочка, которую изъяли из неблагополучной семьи вместе с 7-летней сестрой, рассказала об изнасиловании.
По результатам следственных мероприятий и проведению психологического исследования девочки с помощью "зеленой комнаты", информация о совершении в отношении нее сексуального насилия была подтверждена.
Продолжается расследование возможного совершения аналогичных противоправных действий в отношении сестры потерпевшей. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.
Напомним, в Харьковской области задержали 30-летнего мужчину, который изнасиловал 13-летнего мальчика в Киеве. Злоумышленник познакомился с ребенком в Сети, втерся в доверие и договорился о встрече.
Читайте также: