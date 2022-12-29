У Києві знову пролунала серія вибухів

У багатьох мешканців після вибухів зникли вода та світло.

У Києві зранку, 29 грудня, пролунала чергова серія вибухів.

Про вибухи повідомляють мешканці правого берега столиці.

За словами киян, у багатьох після вибухів зникли вода та світло.

Раніше про вибухи в Києві повідомив мер міста Віталій Кличко.

За даними КМВА, у столиці України працює ППО.

Нагадаємо, у Києві 29 грудня уламкии збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі.

Наразі повітряна тривога у столиці триває. Залишайтеся в укриттях!

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