У Києві знову пролунала серія вибухів

У багатьох мешканців після вибухів зникли вода та світло.
У Києві зранку, 29 грудня, пролунала чергова серія вибухів.
Про вибухи повідомляють мешканці правого берега столиці.
За словами киян, у багатьох після вибухів зникли вода та світло.
Раніше про вибухи в Києві повідомив мер міста Віталій Кличко.
За даними КМВА, у столиці України працює ППО.
Нагадаємо, у Києві 29 грудня уламкии збитої російської ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі.
Наразі повітряна тривога у столиці триває. Залишайтеся в укриттях!
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