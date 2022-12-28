У Києві затримали 35-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку

Чоловіка затримали та повідомили йому про підозру.

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Інформація про сексуальне насильство до правоохоронців надійшла від Центру соціально-психологічної реабілітації дітей. 11-річна дівчинка, яку вилучили з неблагополучної родини разом з 7-річною сестрою, розповіла про зґвалтування.

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За результатами слідчих заходів та проведення психологічного дослідження дівчинки за допомогою "зеленої кімнати", інформація щодо вчинення відносно неї сексуального насильства була підтверджена.

Триває розслідування можливого вчинення аналогічних протиправних дій стосовно сестри потерпілої. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у Харківській області затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі, втерся у довіру та домовився про зустріч.

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