Відключення світла у Києві: коли столиця зможе повернутися до планових графіків

Ситуація з елетроенергією у Києві стабілізується. Найближчим часом столиця зможе повернутися до планових графіків відключення світла.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

Він закликав жителів столиці використовувати електроенергію свідомо, особливо в пікові години.

"Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят. Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо - не вмикати а розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло", - закликав Коваленко.

Відключення світла у Києві: яка ситуація

В енергетичній компанії YASNO повідомили, що у Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії. Наразі їх вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.

Попри позитивні новини, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв попередив, що відключення світла в столиці триватимуть всю зиму - ситуація з електропостачанням залишається складною.

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