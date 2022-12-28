Відключення світла у Києві: коли столиця зможе повернутися до планових графіків

У YASNO закликали жителів столиці використовувати електроенергію свідомо.
Ситуація з елетроенергією у Києві стабілізується. Найближчим часом столиця зможе повернутися до планових графіків відключення світла.
Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.
Він закликав жителів столиці використовувати електроенергію свідомо, особливо в пікові години.
"Звісно, після того, як повернемося, варто згадати і використовувати на практиці все, що знаємо про користування електроприладами. Особливо на час підготовки до свят. Маємо використовувати електроенергію відповідально, щоб із постачанням не було перекосів. Особливо - не вмикати а розетку все підряд у перші 15 хвилин після того, як дають світло", - закликав Коваленко.
Відключення світла у Києві: яка ситуація
В енергетичній компанії YASNO повідомили, що у Київ надходять стабільні обсяги електричної енергії. Наразі їх вдається рівномірно розподілити через тимчасові схеми перепідключення мереж.
Попри позитивні новини, заступник голови КМДА Петро Пантелєєв попередив, що відключення світла в столиці триватимуть всю зиму - ситуація з електропостачанням залишається складною.
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