Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ракетна атака на Київ: в місті можуть бути перебої зі світлом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
5254
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ракетна атака на Київ: в місті можуть бути перебої зі світлом

Фото: Associated Press

Про "тривогу" сповістили о 06:01.

У Києві можуть виникти перебої зі світлом через ракетні атаки, що здійснює армія Росія 29 грудня. 

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - написав мер.

Атака на Київ

У Києві про "тривогу" сповістили о 06:01. Згодом у Мережі повідомили, що було чутно вибухи. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу ППО у столиці.

Стало відомо, що уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі. Постраждав також  припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється, наголосили в КМВА.

Згодом мер Віталій Кличко знову повідомив про вибухи. Втім, у якому районі вони пролунали, не відомо.

Читайте також:

Після влучання був лише каркас: киянам відновили зруйнований будинок

Після влучання був лише каркас: киянам відновили зруйнований будинок

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5254
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація