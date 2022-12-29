Ракетна атака на Київ: в місті можуть бути перебої зі світлом

У Києві можуть виникти перебої зі світлом через ракетні атаки, що здійснює армія Росія 29 грудня.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"У Києві можуть бути перебої зі світлом. Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води", - написав мер.

Атака на Київ

У Києві про "тривогу" сповістили о 06:01. Згодом у Мережі повідомили, що було чутно вибухи. В пресслужбі Київської міської військової адміністрації підтвердили роботу ППО у столиці.

Стало відомо, що уламки збитої ракети пошкодили приватну будівлю в Дарницькому районі. Постраждав також припаркований поруч автомобіль. Інформація по жертвах уточнюється, наголосили в КМВА.

Згодом мер Віталій Кличко знову повідомив про вибухи. Втім, у якому районі вони пролунали, не відомо.

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