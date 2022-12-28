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Як працюватиме метро і наземний транспорт Києва у новорічну ніч: у КМДА відповіли

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Як працюватиме метро і наземний транспорт Києва у новорічну ніч: у КМДА відповіли

Фото: УНІАН

Киян просять враховувати обмеження та вимоги воєнного стану.

У новорічну ніч метрополітен Києва працюватиме до 22:00, наземний транспорт — до 22:30.

Про це інформує пресслужба КМДА.

У КМДА закликають містян заздалегідь планувати повернення додому 31 грудня, враховуючи вимоги воєнного стану і дотримуватися комендантської години. 

"Як відомо, метрополітен у режимі перевезень працює до 22:00, наземний громадський транспорт — до 22:30", - йдеться у повідомленні.

Киянам також нагадали, що необхідно неухильно дотримуватися комендантської години, яка триває від 23:00 до 05:00. У цей час заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях. Виходити на вулицю під час комендантської години можна, тільки щоб пройти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу.

Під час повітряної тривоги наземний транспорт, а також наземні ділянки метрополітену зупиняються. 

Нагадаємо, комендантську годину на Новий рік на Київщині не скасовуватимуть. Жодних масових гулянь також не буде.

Як повідомлялося, в Обухівському районі Київської області перед Новим роком перевіряють транспорт та особисті документи громадян.

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Дата публікації
Перегляди
88
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