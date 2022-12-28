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У Києві чоловік на ялинковому базарі влаштував стрілянину та поранив жінку: що сталося

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Києві чоловік на ялинковому базарі влаштував стрілянину та поранив жінку: що сталося

Фото: Київська міська прокуратура

У підозрюваного було фальшиве посвідчення журналіста.

У Подільському районі Києва чоловік на ялинковому базарі влаштував стрілянину та поранив випадкову перехожу. Підозрюваного затримали. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За даними слідства, між нападником та іншим чоловіком стався конфлікт. Тоді підозрюваний витягнув травматичний пістолет та почав стріляти у землю. Коли незнайомець намагався втекти, підозрюваний почав стріляти йому навздогін. Він поранив випадкову перехожу. 

Зловмисника затримали, у нього був дозвіл на носіння зброї та журналістське посвідчення однієї із київських редакцій. Проте у ЗМІ повідомили, що підозрюваний у них не працює і документ швидше за все фальшивий. 

Підозрюваному інкримінують вчинення хуліганських дій із застосуванням пристрою, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Зловмиснику повідомили про підозру, йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Також у столиці затримали колаборанта, який допоміг російським окупантам перейменувати вулиці на тимчасово окупованій Луганщині.

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Дата публікації
Перегляди
777
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