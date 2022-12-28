Как будут работать метро и наземный транспорт Киева в новогоднюю ночь: в КГГА ответили

В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать до 22:00, наземный транспорт — до 22:30.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В КГГА призывают горожан заранее планировать возвращение домой 31 декабря, учитывая требования военного положения и соблюдать комендантские часы.

"Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт до 22:30", — говорится в сообщении.

Киевлянам также напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах. Выходить на улицу во время комендантского часа можно только чтобы пройти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.

Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.

Напомним, комендантский час на Новый год в Киевской области не будут отменять. Никаких массовых гуляний тоже не будет.

Как сообщалось, в Обуховском районе Киевской области перед Новым годом проверяют транспорт и личные документы граждан .

Читайте также: