Как будут работать метро и наземный транспорт Киева в новогоднюю ночь: в КГГА ответили

Киевлян просят учитывать ограничения и требования военного положения.
В новогоднюю ночь метрополитен Киева будет работать до 22:00, наземный транспорт — до 22:30.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В КГГА призывают горожан заранее планировать возвращение домой 31 декабря, учитывая требования военного положения и соблюдать комендантские часы.
"Как известно, метрополитен в режиме перевозок работает до 22:00, наземный общественный транспорт до 22:30", — говорится в сообщении.
Киевлянам также напомнили, что необходимо неукоснительно соблюдать комендантский час, который длится с 23:00 до 05:00. В настоящее время запрещено находиться на улице и других общественных местах. Выходить на улицу во время комендантского часа можно только чтобы пройти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги. Необходимо иметь с собой документ, удостоверяющий личность.
Во время воздушной тревоги наземный транспорт, а также наземные участки метрополитена останавливаются.
Напомним, комендантский час на Новый год в Киевской области не будут отменять. Никаких массовых гуляний тоже не будет.
Как сообщалось, в Обуховском районе Киевской области перед Новым годом проверяют транспорт и личные документы граждан .
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