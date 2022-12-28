В Киеве мужчина на елочном базаре устроил стрельбу и ранил женщину: что произошло

В Подольском районе Киева мужчина на елочном базаре устроил стрельбу и ранил случайную прохожую. Подозреваемый был задержан.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, между нападающим и другим мужчиной произошел конфликт. Тогда подозреваемый достал травматический пистолет и стал стрелять в землю. Когда незнакомец пытался скрыться, подозреваемый начал стрелять ему вдогонку. Он ранил случайную прохожую.

Злоумышленник был задержан, у него было разрешение на ношение оружия и журналистское удостоверение одной из киевских редакций. Однако в СМИ сообщили, что подозреваемый у них не работает и документ, скорее всего, фальшивый.

Подозреваемому инкриминируется совершение хулиганских действий с применением устройства, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Злоумышленнику сообщили о подозрении, ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Также в столице задержан коллаборант, который помог российским оккупантам переименовать улицы на временно оккупированной Луганщине.

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