Отключение света в Киеве: когда столица сможет вернуться к плановым графикам

Ситуация с электроэнергией в Киеве стабилизируется. В ближайшее время столица сможет вернуться к плановым графикам отключения света.

Об этом сообщил генеральный директор компании-поставщика электроэнергии YASNO Сергей Коваленко.

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Он призвал жителей столицы сознательно использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы.

"Конечно, после того, как вернемся, следует вспомнить и использовать на практике все, что знаем о пользовании электроприборами. Особенно на время подготовки к праздникам. Должны использовать электроэнергию ответственно, чтобы с поставкой не было перекосов. Особенно — не включать в розетку все подряд в первые 15 минут после того, как дают свет", — призвал Коваленко.

Отключение света в Киеве: какая ситуация

В энергетической компании YASNO сообщили, что в Киев поступают стабильные объемы электрической энергии. Пока их удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Несмотря на положительные новости, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев предупредил, что отключение света в столице будет продолжаться всю зиму - ситуация с электроснабжением остается сложной.

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