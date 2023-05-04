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В Киеве раздаются взрывы

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
3043
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве раздаются взрывы

В Киеве сейчас раздаются взрывы / Фото: Pexels

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

В Киеве раздаются взрывы.

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

Предварительно работа ПВО.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

В то же время, наша корреспондентка из Бучи сообщает, что во время воздушной тревоги в городе пропал свет.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 4 мая россияне снова атаковали Киев, выпустив по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога длилась более 3,5 часов, во время которой работало ПВО. В КМВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и беспилотники были уничтожены. Обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
3043
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