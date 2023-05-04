Киев как столица имеет символическое значение для граждан Украины и важное психологическое значение для россиян.

После российских угроз атаковать здания центральных властей в Киеве усилят оборону неба над правительственным кварталом.

Об этом в эфире "Радио свобода" сообщил член комитета парламента по нацбезопасности Федор Вениславский.

"С первых дней войны враг наносил удары по центрам принятия решений. Достаточно вспомнить Харьковскую ОГА, Николаевскую ОГА, которые были объектом именно террористических ракетных и бомбовых ударов РФ. И квартал правительственный был под прицелом. Но благодаря умелым усилиям наших войск ПВО правительственные здания не пострадали", – рассказал Вениславский.

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Депутат добавил, что, по его данным, действия по прикрытию неба над Киевом будут наращиваться, и, в частности, будут следить за центром города.

"Киев как столица имеет как символическое значение для граждан Украины и имеет важное психологическое значение для россиян. Поэтому они, безусловно, будут продолжать пытаться наносить такие удары. Быть уверенными, что они не принесут результата мы не можем, но то, что мы к этому готовы — это точно", – отметил он.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 4 мая россияне снова атаковали Киев, выпустив по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога длилась более 3,5 часов, во время которой работало ПВО. В КМВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и беспилотники были уничтожены. Обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

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