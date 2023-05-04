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В Киевской области горожанам запретили посещать леса: названа причина

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Киевской области горожанам запретили посещать леса: названа причина

В Киевской области горожанам запретили посещать леса: названа причина / Фото: pixabay.com

В Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

В Киевской области горожанам запретили посещать леса из-за чрезвычайного уровня пожарной опасности. Кроме того, там могут оставаться взрывоопасные предметы.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

С 5 по 7 мая в Киеве и области ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. К тому же, на период военного положения местным жителям запрещено посещение лесов в Киеве, а также въезд в них транспортных средств и другой техники.

"Специалисты призывают отказаться от посещений зеленых зон вне жилых массивов, ведь там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет большие риски как для граждан, так и для пожарных в случае пожара", — рассказали в КГГА.

Напомним, что посольство США предупреждает о повышенной угрозе ракетных обстрелов – под прицелом Киев и область.

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Дата публикации
Просмотры
712
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