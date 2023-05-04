Ночная атака на Киев: на Андреевском спуске находят горсти обломков, кое-где попробивало крыши (фото)

Россия в ночь на 4 мая снова атаковала Киев дронами и ракетами.

К счастью все вражеские снаряды сбили наши силы ПВО и обошлось без пострадавших. А вот материальный ущерб до сих пор подсчитывается. Известно, что в трех районах — Подольском, Печерском и Шевченковском — попадали обломки сбитых боеприпасов, частично повредив припаркованные автомобили и дорожное покрытие.

Горожане в Сети сообщили, что под дождем из обломков побывал и Андреевский спуск. Соответствующие фотографии обнародовал предприниматель и волонтер, соучредитель Чернобыльского университета и руководитель крупнейшего национального туроператора в Зону отчуждения Ярослав Емельяненко в Facebook.

Кое-где попробовало крыши/Фото: facebook.com/yaroslav.chernobyltour

"Вот такими обломками сегодня утром усыпан Андреевский спуск. Кое-где попробовало крыши", — написал он.

Напомним, в ночь на четверг, 4 мая, Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 из них, а также один разведывательный беспилотник.

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