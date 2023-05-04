Израильская система оповещения о ракетных ударах уже в Киеве: как она работает

На этой неделе в Киеве начала работу израильская система раннего предупреждения о ракетных ударах.

Об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, передает The Jerusalem Post.

"Украина запросила у Израиля систему предупреждения о ракетном нападении после вторжения России в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в обеспечении быстрого завершения проекта", — говорится в материале.

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Посол надеется, что систему оповещения быстро доработают и ее также могут установить во всех крупных городах Украины.

Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, на которые они упадут, чтобы сузить радиус, в котором жители могут быть в опасности. Она также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать укрытия.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – добавил посол.

Также, по словам Корнийчука, Израиль помогает Украине в разминировании. Некоторые местные организации планируют профинансировать проект по адаптации израильских программ стойкости для помощи украинцам, страдающим посттравматическими симптомами.

Как работает новая система оповещения

Израильская система оповещения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане в свою очередь получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что израильская система раннего оповещения о воздушной тревоге существенно поможет Украине.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 4 мая россияне снова атаковали Киев, выпустив по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога длилась более 3,5 часов, во время которой работало ПВО. В КМВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и беспилотники были уничтожены. Обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

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