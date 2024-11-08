В Киеве раздался сильный взрыв: работает ПВО

Находитесь в укрытиях.
В Киевской области продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает Киевская ОВА в сообщении в соцсетях.
Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях.
В области работает ПВО.
Ни в коем случае не производите фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивание воздушных целей и их падение.
Позже мониторинговые каналы сообщили о громком звуке взрыва в Киеве.
По Киеву/области предварительно были применены 3 авиационные ракеты Х-69. Ожидаем официальную информацию – об этом сообщают мониторинговые каналы.
Ранее сообщалось о том, готовит ли Путин мощный ракетный удар по Украине.
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