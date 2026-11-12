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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Ракеты летели на Киев и область: Россия атаковала Украину баллистикой после полуночи

Воздушные силы предупредили об угрозе и сообщили о движении ракет по направлению к столице и Киевской области.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Враг атаковал Украину баллистикой

Враг атаковал Украину баллистикой / © Getty Images

В ночь на 12 ноября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистическое вооружение.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

В 00:54 военные объявили об опасности применения баллистических ракет из Воронежской области России.

Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет в направлении Киева и Киевской области.

Корреспонденты ТСН.ua. сообщили о ряде взрывов в столице. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине опробуют первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja.

Мы ранее информировали, что в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами.

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