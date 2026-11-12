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Ракеты летели на Киев и область: Россия атаковала Украину баллистикой после полуночи
Воздушные силы предупредили об угрозе и сообщили о движении ракет по направлению к столице и Киевской области.
В ночь на 12 ноября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистическое вооружение.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
В 00:54 военные объявили об опасности применения баллистических ракет из Воронежской области России.
Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет в направлении Киева и Киевской области.
Корреспонденты ТСН.ua. сообщили о ряде взрывов в столице. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине опробуют первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja.
Мы ранее информировали, что в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами.