Ракеты летели на Киев и область: Россия атаковала Украину баллистикой после полуночи

Враг атаковал Украину баллистикой / © Getty Images

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В ночь на 12 ноября российские войска совершили ракетную атаку на Украину, применив баллистическое вооружение.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

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В 00:54 военные объявили об опасности применения баллистических ракет из Воронежской области России.

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Впоследствии Воздушные силы сообщили о пусках ракет в направлении Киева и Киевской области.

Корреспонденты ТСН.ua. сообщили о ряде взрывов в столице. Информация о пострадавших и разрушении уточняется.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил надежду, что зимой в Украине опробуют первую европейскую систему противобаллистической защиты Freyja.

Мы ранее информировали, что в ночь на среду, 11 ноября, российские войска нанесли двойной ракетный удар по Харькову, а утром били еще и дронами.

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