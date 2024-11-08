У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО

Перебувайте в укриттях.
На Київщині триває повітряна тривога.
Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.
Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.
Пізніше моніторингові канали повідомили про гучний звук вибуху у Києві.
По Києву/області попередньо було застосовано 3 авіаційні ракети Х-69. Очікуємо на офіційну інформацію - про це повідомляють моніторингові канали.
Раніше повідомлялося про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.
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