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У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО

У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку. / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

На Київщині триває повітряна тривога.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах. 

Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях. 

В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння. 

Пізніше моніторингові канали повідомили про гучний звук вибуху у Києві. 

По Києву/області попередньо було застосовано 3 авіаційні ракети Х-69. Очікуємо на офіційну інформацію - про це повідомляють моніторингові канали. 

Раніше повідомлялося про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.

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