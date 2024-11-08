У Києві пролунав сильний вибух: працює ППО

На Київщині триває повітряна тривога.

Про це інформує Київська ОВА у повідомленні у соцмережах.

Ракетна атака. Просимо всіх залишатися в укриттях.

В області працює ППО.

У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння.

Пізніше моніторингові канали повідомили про гучний звук вибуху у Києві.

По Києву/області попередньо було застосовано 3 авіаційні ракети Х-69. Очікуємо на офіційну інформацію - про це повідомляють моніторингові канали.

Раніше повідомлялося про те, чи готує Путін найпотужніший ракетний удар по Україні.

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