У Києві знайшли два ворожі БпЛА, які не вибухнули (фото)

Вибухотехніки поліції Києва розрядили два російських безпілотники, які не здетонували після падіння на дах будинку і на пустир.

Про це повідомила Національна поліція України.

Внаслідок ранкової російської атаки на Київ на дах приватного домоволодіння впав ворожий безпілотник, який не вибухнув. На місце події негайно виїхали вибухотехніки київської поліції. Вони які обережно розрядили бойову частину дрона та зняли його з даху.

Ще один російський безпілотник впав на територію пустиря і теж не здетонував. Вибухотехніки розрядили і його.

"Нагадуємо громадянам: у разі виявлення будь-яких вибухонебезпечних або підозрілих предметів – не зволікайте та одразу телефонуйте до поліції!" – наголошується в заяві.

У Києві вибухотехніки виявили та розрядили два російські безпілотники, які не здетонували після падіння / Фото: Нацполіція

У Києві вибухотехніки виявили та розрядили два російські безпілотники, які не здетонували після падіння / Фото: Нацполіція

У Києві вибухотехніки виявили та розрядили два російські безпілотники, які не здетонували після падіння / Фото: Нацполіція

У Києві вибухотехніки виявили та розрядили два російські безпілотники, які не здетонували після падіння / Фото: Нацполіція

У Києві вибухотехніки виявили та розрядили два російські безпілотники, які не здетонували після падіння / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в ніч проти 7 листопада Київ знову опинився у вогні: РФ влаштувала атаку безпілотниками, у п’яти районах лунали вибухи. Є постраждалі та численні руйнування.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.